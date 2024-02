AI verbetert kijkonderzoek in de darm aanzienlijk

Dankzij een slimme computer die met Artificial Intelligence (AI) meekijkt, kan er 40 procent meer aan poliepen in de darmen worden opgespoord. Dat blijkt uit een publicatie van het Radboudumc in The Lancet Digital Health. Uit eerder onderzoek bleek al dat meer opgespoorde en verwijderde poliepen tot minder darmkanker leidt.

Jaarlijks krijgen in Nederland meer dan 100.000 mensen een endoscopie. Uit eerder onderzoek bleek al: hoe meer poliepen de arts vindt en verwijdert, hoe kleiner de kans dat iemand later darmkanker ontwikkelt.

Meerwaarde

Aan het onderzoek werkten bijna 1.000 patiënten uit 10 internationale ziekenhuizen mee. De deelnemers kregen een kijkonderzoek, omdat zij in aanmerking kwamen voor screening op darmkanker of omdat ze vroeger poliepen hadden gehad. Zij kregen het standaard darmonderzoek of het onderzoek waarbij de computer live meekeek. De computer plaatste een paars vierkantje in het beeld als een plek er verdacht uitzag en trok zo de aandacht van de arts.

Een arts vindt bijna 40 procent meer poliepen als een slimme computer meekijkt met de camerabeelden in de darm. Hoewel er dankzij de computer meer poliepen werden opgespoord en verwijderd, kostte het darmonderzoek met digitale hulp niet meer tijd. Daarnaast leidde de nieuwe procedure ook niet tot een hoger percentage vals positieve.

Passende zorg

In vervolgstudies gaan de onderzoekers kijken of de computer ook kan bepalen of een poliep gevaarlijk is, op basis van de uiterlijke kenmerken en grootte van de poliep. Hoogleraar en MDL-arts Peter Siersema: “Als we dat tijdens het onderzoek kunnen bepalen, kunnen we onschuldige poliepen laten zitten. Die hoef je dan dus ook niet te laten analyseren bij pathologie. Uiteindelijk scheelt dat in de kans op complicaties en in de kosten.”