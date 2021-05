Humanitas benoemt nieuwe bestuursvoorzitter

Joost Zielstra is benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter van Stichting Humanitas. Hij stapt over van de Lelie zorggroep en treedt aan per 1 augustus.

Zielstra is bij Humanitas de opvolger van Gijsbert van Herk. Hij begon zijn loopbaan als verpleegkundige en maakte vervolgens de overstap naar de ouderenzorg. Daar vervulde hij diverse leidinggevende functies, onder meer bij de Vijverhof in Capelle aan den IJssel. Momenteel werkt hij bij Lelie zorggroep.

“Joost kenmerkt zich door authenticiteit, what you see is what you get”, licht Ron Treffers, voorzitter raad van toezicht, de benoeming toe. “Wij zijn erg blij met de komst van Joost, die samen met Ellis Kastelein de toegevoegde waarde van Humanitas zal blijven bewijzen en verder ontwikkelen.”

Collega-bestuurder Ellis Kastelein laat weten uit te kijken naar de samenwerking. Volgens haar past Zielstra uitstekend bij de organisatie en de fase waarin die zich momenteel bevindt. “Ook denk ik dat we elkaar goed zullen aanvullen, zowel in karakter als in kennis en ervaring.”

Zelf laat Zielstra weten bijzonder blij te zijn met zijn aanstelling bij Humanitas. “De benoeming als bestuurder binnen Humanitas voelt voor mij als once in a life-time. Ik ben er buitengewoon trots op om samen met Ellis Kastelein de komende jaren leiding te mogen geven aan deze unieke organisatie in zorg, hulpverlening en welzijn in de stad Rotterdam, waar ik van hou.”