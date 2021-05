Huub Deterd gaat Performation leiden

Huub Deterd start per 17 mei 2021 als nieuwe CEO van Performation, een bedrijf dat zorgorganisaties met datagedreven adviezen ondersteunt. Eerder was Deterd verbonden aan PinkRoccade Healthcare, ’s Heerenloo en Domus Magnus.

Deterd is de opvolger van Steven Lugard, die Performation oprichtte en 25 jaar leiding gaf aan het bedrijf. Deterd heeft diverse functies in de zorg bekleed. Zo was hij zes jaar verbonden aan PinkRoccade Healthcare, dat zorginstellingen ondersteunt met zorginhoudelijke en bedrijfsvoeringsoplossingen. Vervolgens was hij onder meer twee jaar als interim-directeur vastgoed verbonden aan ’s Heerenloo en werkte hij drie jaar als algemeen directeur voor Domus Magnus in de ouderenzorg.

Performation heeft volgens Deterd bij veel ziekenhuizen een stevige positie. “De data- en business intelligence expertise gecombineerd met de wereld van de ziekenhuizen biedt een aantrekkelijk toekomstperspectief,” aldus de nieuwbakken CEO.