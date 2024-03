HWW zorg neemt antroposofische ouderenzorg over van Rudolf Steiner Zorg

Op 6 en 7 maart zijn de cliënten van twee locaties aan de Nieuwe Parklaan 58 (het Tobiashuis en het Duinhuis) en de bewoners van het Floris Arntzeniusplein 65 (De Brug) verhuisd. Zij wonen nu bij HWW zorg locatie Houtwijk aan de Architect Duikerstraat 19 in Den Haag. Deze locatie is de afgelopen maanden aangepast om zorg vanuit de antroposofische filosofie te kunnen aanbieden.

Overname

Rudolf Steiner Zorg is onderdeel van de Raphaëlstichting. De stichting oriënteerde zich vanaf 2022 op partijen die de zorgactiviteiten van Rudolf Steiner Zorg kunnen continueren. Hierbij is een splitsing gemaakt in gehandicaptenzorg en ouderenzorg.

“Wij waren geïnteresseerd in de overname, omdat anders de antroposofische zorg voor ouderen zou verdwijnen uit Den Haag”, vertelt bestuurslid Greetje de Grooth van HWW zorg. “Inclusiviteit is heel belangrijk voor HWW zorg. Wij zijn er in Den Haag voor iedereen die zorg nodig heeft. En dus zijn wij met de Raphaëlstichting in gesprek gegaan. Wij zijn blij dat wij ons aanbod hebben verrijkt met zorg vanuit antroposofische inzichten en wij deze doelgroep een passende plek kunnen aanbieden.”