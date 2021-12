IC-artsen vragen OMT om steun voor meer handen aan het bed

De IC-artsen Sander de Lange en Aernout Lahaije vragen leden van het Outbreak Management Team (OMT) “dringend om steun” voor meer handen aan het bed. Zij willen dat met spoed structurele veranderingen in de zorg worden doorgevoerd. Dat moet voorkomen dat nog meer zorgmedewerkers opstappen en ervoor zorgen dat mensen juist voor werken in de zorg gaan kiezen.

OMT

Volgens hen kan het OMT een belangrijke rol spelen om vol in te zetten op het herstellen van de zorgcapaciteit. “Als wij de kans krijgen om het capaciteitsprobleem in de gehele zorg structureel op te lossen, kunnen wij bij elke endemische ziekten zoals influenza en corona, iedereen zorg bieden. De reguliere zorg kan dan waarschijnlijk altijd doorgang vinden, zonder dat dit ten koste gaat van de conditie van de zorgmedewerkers of patiënten”, schrijven de intensivisten.

Minder maatregelen

“Wellicht kunnen we dan ook toe met minder maatregelen. Het is de vraag of deze inmiddels opwegen tegen de maatschappelijke, macro-economische en psychische consequenties”, vervolgen ze. De artsen willen dat er vanuit de zorg “nu keiharde eisen worden gesteld. Een structurele verbeterslag in de algehele Nederlandse gezondheidszorg is nu essentieel, gezien de acute en chronische toenemende zorgvraag.” (ANP)