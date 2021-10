IC-opnames op hoogste niveau sinds 21 september

Interessant voor u

Nieuws Zonnepark Ommelander Ziekenhuis past niet in visie gemeente Het zonnepark van Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) is niet mogelijk in de huidige visie van de Groningse gemeente Oldambt. Het gemeentebestuur van het Groningse Oldambt wil voor maximaal 100 hectare aan zonneparken in de gemeente, terwijl het beoogde zonnepark van ZOG en ontwikkelaar Powerfield 256 hectare zou worden. Lees verder

Nieuws Auditdienst: Rechtmatigheid VWS-uitgaven ook in 2021 onduidelijk Het is nog niet duidelijk of het ministerie van Volksgezondheid (VWS) het financieel beheer over 2021 wel op orde kan krijgen. Dit blijkt de Auditdienst Rijk (ADR) in een interim auditrapport over het financieel beheer bij VWS. Het ministerie zit in een verregaand verbetertraject, maar tijdens het begin van 2021 zijn ook nog veel fouten gemaakt. Lees verder

Nieuws 7300 nieuwe coronagevallen: besmettingen en dodenaantal lopen op Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 7301 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds 19 juli. Lees verder

Nieuws Utrechtse bewoners en zorgorganisaties sluiten wijkpact Met het verdrag willen de partijen vraag en aanbod in de wijk bij elkaar brengen en meer aandacht besteden aan een gezonde leefstijl en positieve gezondheid. Lees verder