IC-patiënten in ETZ communiceren via oogbesturing

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg maakt gebruik van oogbesturing om patiënten op de intensive care die aan de beademing liggen, toch te laten communiceren. Het is het eerste ziekenhuis in Nederland dat daarvoor een vernieuwde oogbesturingsmodule inzet.

Dat meldt het ETZ op haar website. Het gaat om de zogenaamde Tobii Dynavox I-16, waarmee het ziekenhuis een flinke verbeterslag maakt op de IC. Patiënten die niet kunnen praten door de beademingsapparatuur krijgen een tablet met een speciaal ingebouwde module die de oogbewegingen registreert. Op die manier kunnen zij makkelijk letters en knoppen activeren door er direct naar te kijken en vervolgens selecteren door de blik er langer op te houden.

Meelezen

De oogbesturing kan helpen bij het communiceren in plaats van een gesprek, zorgverleners of familie kunnen dan meelezen op het scherm. Dat kan een uitkomst zijn bij angst of delier. Maar de I-16 helpt ook bij het maken van notities, mailen en de afstandsbediening van de tv gebruiken. Het vraagt wel wat extra oefening, en met name oudere IC-patiënten kunnen er snel door vermoeid raken, zegt een IC-arts van het ETZ.