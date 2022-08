IC-verpleegkundige krijgt megamunt als eerbetoon aan alle zorgmedewerkers

De Koninklijke Nederlandse Munt heeft bij wijze van eerbetoon de grootste Nederlandse munt die ooit gemaakt is, uitgereikt aan Maurice Veugelers, IC-verpleegkundige van het Maastricht UMC+. VWS-minister Ernst Kuipers was present om de uitreiking luister bij te zetten.

De munt heeft een doorsnede van 70 centimeter en is gemaakt om alle zorgmedewerkers in het zonnetje te zetten. “Samen sterk in de zorg” staat erop, net als de namen van een aantal zorgmedewerkers en een afbeelding van handen die elkaar bij de pols vasthouden en zodoende een cirkel vormen. De productie is betaald uit de opbrengst van kleine varianten van de munt.

Kuipers vol lof

“De coronapandemie heeft ons allen geraakt, zo ook de zorgmedewerkers die met elke nieuwe coronagolf voor grote uitdagingen kwamen te staan”, zei minister Kuipers bij de uitreiking. “Zij bleven zich de afgelopen jaren onverminderd hard inzetten om zoveel mogelijk van de reguliere zorg draaiende te houden en tegelijkertijd klaar te staan voor patiënten met covid-19.”

Kuipers zei verder dat hij onder de indruk was van de verhalen van zorgmedewerkers wiens namen op de munt staan afgebeeld. “We hebben de zorg enorm hard nodig gehad. En we zullen de zorg ook bij toekomstige oplevingen van het virus weer extra hard nodig hebben.”

Italiaans voorbeeld

Het idee is overgenomen uit Italië, dat eerder al een dergelijke zorgmunt uitgaf. IC-verpleegkundige Maurice Veugelers werkte tijdens de coronacrisis op de intensive care van het Maastricht UMC+. Hij zag het Italiaanse initiatief en gooide vervolgens een balletje op bij de Koninklijke Nederlandse Munt. Die voegde vervolgens de munt bij het woord.

Teken van steun

“Het is fantastisch dat de Koninklijke Munt het idee van een Nederlandse zorgmunt heeft opgepikt”, laat Veugelers weten in een reactie. “Het voelt als een teken van steun, niet alleen voor mij en mijn collega’s in het ziekenhuis, maar voor alle Nederlandse zorgmedewerkers.”