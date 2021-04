Het Erasmus MC in Rotterdam kan alleen nog operaties verrichten die binnen twee weken moeten plaatshebben om geen verdere gezondheidsschade te veroorzaken, meldt een woordvoerder donderdag.

In het umc wordt personeel uitgeleend aan corona-afdelingen en de IC-bedden liggen vol. “Met pijn in het hart” is daarom ook besloten tot een stop op de transplantaties van organen van levende donoren, bijvoorbeeld aan familieleden, aldus de woordvoerder.

Het ziekenhuis bekijkt op 28 april hoe de zaken verder moeten worden aangepakt, maar zal de operatiemogelijkheden verruimen als het eerder kan. (ANP)