Ict zorgprestatiemodel ggz niet gereed

De nieuwe bekostiging in de ggz, het zorgprestatiemodel, is nog niet af. Het bekostigingssysteem treedt desalniettemin per 1 januari in werking. Dat meldde demissionair staatssecretaris Blokhuis dinsdagavond aan de Tweede Kamer.

“Nog niet alle ict-leveranciers kunnen volledige ondersteuning bieden aan het nieuwe model”, weet Blokhuis. De ict-aanbieders hebben per 1 januari wel allemaal de registratiefunctie af. De declaratiefunctie is per 1 april af.

Bevoorschotting

“Dat lijkt een probleem, maar dat hoeft het echt niet te zijn”, aldus Blokhuis. De verzekeraars kunnen aanbieders namelijk “bevoorschotten”. En alle verzekeraars hebben inmiddels hun eigen bevoorschottingsbeleid gereed en de staatssecretaris beloofd dat ook te gebruiken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet erop toe dat zorgaanbieders hun werk kunnen blijven doen en dat cliënten er geen last van hebben. Bovendien worden alle dbc’s die aanbieders nu nog hebben lopen op 31 december afgesloten. Dit zou aanbieders “genoeg vlees op de botten geven in financiële zin” om het eerste kwartaal van 2022 door te kunnen komen.

Geen schoonheidsprijs

Dat verdient volgens de demissionair staatssecretaris “geen schoonheidsprijs” en hij snapt dat de Tweede Kamer dit met buikpijn tegemoet ziet. “Maar ik hou er wel van om de druk op te voeren en dit soort systemen toch door te voeren. De ervaring leert dat dat niet kwaad kan”, stelt de demissionair staatssecretaris. “U mag er vanuit gaan, vinger aan de pols.”

Zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel is een nieuw financieringssysteem waar de ggz mee gaat werken per 1 januari. In plaats van betaling per traject (via een diagnose behandel combinatie, dbc) krijgen de ggz-aanbieders vanaf 1 januari betaald per consult. Het doel van dit model is om complexere behandelingen meer te stimuleren. Nu is het soms zo dat een dbc uitgaat van een kortere behandeling dan realistisch is. Via het zorgprestatiemodel kunnen aanbieders zo lang behandelen als nodig is en krijgen ze voor elk consult betaald.