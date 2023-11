Idealen verdwijnen bij veel zorgmedewerkers in de care

Slechts 30 procent van de zorgmedewerkers ziet hun idealen in de dagelijkse praktijk nog terug. Tien procent ziet er intussen helemaal niets meer van terug. Dit geldt vooral voor zorgmedewerkers in grote organisaties met meer dan vijfhonderd medewerkers.

Dit blijkt uit een peiling die Ictivity liet houden onder 559 zorgmedewerkers in de care: geestelijke gezondheidszorg (ggz), thuiszorg, verpleeg- en verzorghuizen en gehandicaptenzorg.

Maatschappelijke bijdrage

De belangrijkste idealen waarmee mensen in de zorg gaan werken, zijn: iets doen voor de medemens, een maatschappelijke bijdrage leveren en het persoonlijke aspect terugbrengen in de zorg. Oorzaken die zorgmedewerkers noemen voor het verwateren van deze idealen, zijn het personeelstekort (27 procent), het feit dat er minder aandacht geschonken kan worden aan cliënten (27 procent) en de verhoogde administratieve druk (17 procent). Vooral in de thuiszorg hebben medewerkers er last van dat ze minder aandacht kunnen schenken aan cliënten (39 procent).

Coronapandemie

Bijna de helft van de zorgmedewerkers (46 procent) vindt dat zijn of haar werk in negatieve zin is veranderd in vergelijking met toen ze begonnen. Vooral zorgmedewerkers die langer dan twintig jaar in het vak zitten, zien deze negatieve verandering. Aan de andere kant vindt een kwart van de respondenten juist dat het werk in positieve zin is veranderd sinds het begin. Opvallend is het effect van de coronapandemie: deze lijkt weinig invloed te hebben gehad op het werkplezier van zorgmedewerkers. Slechts 18 procent vindt dat de coronapandemie ervoor heeft gezorgd dat zijn of haar werkplezier in de zorgsector is afgenomen.

Mentaal

Bijna drie op de tien zorgmedewerkers ervaren mentale klachten als gevolg van hun werk. Vrouwelijke zorgmedewerkers (28 procent) ervaren dit vaker dan mannelijke zorgmedewerkers (19 procent). Iets vaker komen fysieke klachten voor: bij vrouwelijke zorgmedewerkers 35 procent en bij hun mannelijke collega’s 23 procent.

Personeelstekort

De personeelstekorten in de zorgsector zijn al jaren aan de orde. De helft van de zorgmedewerkers geeft aan dat dit personeelstekort invloed heeft op de kwaliteit van hun werk en vindt dat de kwaliteit van het werk lijdt onder dit tekort. Dit wordt met name gevoeld door ervaren zorgmedewerkers die twintig tot dertig jaar in het vak zitten (62 procent) en in grote zorgorganisaties werken. Voor zeven op de tien zorgmedewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen doet het personeelstekort af aan de kwaliteit van hun werk.

Ruimte voor verandering

Zorgmedewerkers zien ook graag een aantal dingen belangrijke dingen veranderen. Ongeveer de helft van de respondenten wil een hoger salaris (47 procent), iets minder wil meer tijd kunnen geven aan cliënten (45 procent), een derde wil minder administratieve taken en 21 procent wil dat de organisatie meer maatregelen neemt voor verlichting van de werkdruk.

Vrouwen vinden de verlichting van de werkdruk belangrijker dan mannen (23 procent versus 13 procent). Meer tijd voor cliënten is voornamelijk een wens voor medewerkers in de gehandicaptenzorg (53 procent), verpleeg- of verzorgingshuizen (61 procent) en de thuiszorg (60 procent). Verlaging van het aantal administratieve taken, is met name een wens van zorgmedewerkers die langer dan dertig jaar in het vak zitten.

Respondenten

Desgevraagd laat uitvoerder van het onderzoek Motivaction weten dat het onderzoek weliswaar niet representatief is, omdat er bij gebrek aan referentiedata niet is gewogen op achtergrondkenmerken, maar het betreft wel een relevante steekproef. Iedereen voldoet aan de vooraf bepaalde selectiecriteria en de aantallen zijn dusdanig groot om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Het onderzoek is uitgevoerd van 27 juli tot en met 5 augustus 2023.