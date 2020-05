Identiteitsgegevens honderden zorgmedewerkers gelekt

Kopieën van de identiteitsbewijzen van zo’n 800 medewerkers uit de zorg en de kinderopvang zijn mogelijk in verkeerde handen gevallen. De oorzaak is een datalek bij bemiddelingsplatform Tadaah, zo meldt RTL Nieuws.

Tadaah is een bureau dat zzp’ers koppelt aan opdrachtgevers uit de zorg en de kinderopvang. Bij inschrijving moeten de zelfstandigen een kopie van hun identiteitsbewijs aanleveren. Daarnaast sturen ze diploma’s, verzekeringspapieren en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in.

Zoekopdracht

De documenten lagen allemaal voor het grijpen doordat ze waren opgeslagen op een publiekelijk toegankelijke server. Een simpele zoekopdracht volstond om de documenten binnen te halen. Inmiddels is dat beveiligingsprobleem verholpen, meldt RTL Nieuws, dat de zaak aan het licht bracht.

Identiteitsfraude

Of de documenten daadwerkelijk in verkeerde handen zijn gevallen, is nog onduidelijk. Cybercriminelen kunnen ze gebruiken voor identiteitsfraude en online oplichting. De zaak is inmiddels gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.