Iets minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Voor het eerst in bijna twee weken is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen woensdag iets afgenomen. Er liggen nu 2535 patiënten met covid-19. Dat zijn er 5 minder dan dinsdag, aldus cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Sinds het begin van de maand is de ziekenhuisbezetting van coronapatiënten verdubbeld.