IGJ adviseert: coronatesten uitsluitend via arts

Wie in aanmerking wil komen voor een test op het coronavirus, wordt verzocht contact op te nemen met een bedrijfsarts, huisarts of de GGD. Dat is het advies van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De inspectie heeft veel signalen ontvangen over coronatesten die worden verkocht aan particulieren. Echter is de kwaliteit van een test alleen gegarandeerd wanneer de testprocedure via een arts loopt. Er bestaan verschillende soorten testen, en alleen artsen zijn in staat de juiste test aan te vragen en de resultaten juist te interpreteren, benadrukt de IGJ.

Schijnveiligheid

De vele corona-sneltesten die op de markt zijn, blijken niet gevoelig genoeg te zijn. De resultaten zijn daarom onbetrouwbaar, en bij een positief testresultaat kan er daarom een schijnveiligheid ontstaan, waarschuwt de inspectie.