IGJ beëindigt aanwijzing voor Stichting Vitaal Zorg

Nieuws

Huisartsen Eemland benoemt nieuwe bestuurder

Christiaan Katsma is per 1 februari benoemd als algemeen directeur van Huisartsen Eemland in Amersfoort. Hij volgt in deze functie Manon van Leeuwen op, die sinds oktober 2016 werkzaam was als bestuurder van de organisatie.