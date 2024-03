IGJ beëindigt last onder dwangsom vier Rijswijkse zorgaanbieders

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de last onder dwangsom voor Nederlandse Zorg Centrum, Stichting Health Care, Good for You en Noord Zorgverlening in Rijswijk beëindigd . De zorgorganisaties hebben grotendeels aan de last voldaan.

De inspectie bezocht Noord Zorgverlening en Good for you op 2 oktober en Nederlandse Zorgcentrum en Health Care op 4 oktober 2023. Tijdens deze bezoeken vroeg de inspectie informatie op over de cliënten van deze zorgaanbieders. De gevraagde informatie gaat onder andere over het aantal cliënten, het type zorg dat zij krijgen, zorgroutes en roosters. De inspectie heeft deze informatie nodig om te kunnen beoordelen of de organisaties goede zorg verlenen.

Last onder dwangsom

Na meerdere verzoeken ontving de inspectie slechts een deel van gevraagde informatie. Daarmee voldoen de zorgaanbieders niet aan de plicht om informatie in te laten zien uit de cliëntendossiers. In november 2023 legde de inspectie een last onder dwangsom op van 10.000 euro.

“Nederlandse Zorg Centrum heeft binnen de gestelde termijn van de last onder dwangsom alsnog bijna alle documenten aangeleverd”, concludeert de inspectie. Daarom heeft de IGJ de last onder dwangsom op 23 januari 2024 voor de vier Rijswijkse organisaties. “Nederlandse Zorg Centrum heeft van alle opgevraagde gegevens slechts een paar stukken niet aangeleverd. Dat maakt dat de inspectie ervoor kiest om de dwangsom niet in te vorderen.”