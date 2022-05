IGJ beëindigt toezicht op De Trans

De Trans is een instelling voor met een verstandelijke beperking, meer specifiek: cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag (mvg). De locatie in Emmen werd in oktober vorig jaar onder verscherpt toezicht gesteld omdat er niet werd voldaan aan de normen voor goede en veilige zorg. Zorgverleners overschreden de wet Zorg en dwang, cliënten kregen niet het afgesproken dagprogramma waardoor escalaties ontstonden, medewerkers kregen onvoldoende scholing, er werd gewerkt met teveel flexwerkers en er was geen vertrouwen in het management, oordeelde de IGJ destijds.

Rust

Volgens de inspectie heeft De Trans in een half jaar voldoende verbeteringen doorgevoerd op het gebied van persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid. “Dit heeft een positief gevolg voor de rust en veiligheid in de woning. De zorgverleners zetten zich ten volle in voor het leveren van goede zorg en het team is gemotiveerd om te blijven verbeteren”, schrijft de IGJ op haar website.

Er zijn nog meer verbeteringen nodig in de komende tijd, maar de IGJ zag voldoende redenen om het verscherpt toezicht te stoppen. Wel zegt de inspectie de vorderingen bij alle locaties te blijven volgen in het reguliere toezicht, om zicht te houden op het effect van het verbeterplan binnen de hele mvg-keten bij De Trans.