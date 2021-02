De IGJ heeft het verscherpt toezicht op twee ziekenhuizen in de Achterhoek beëindigd. De ziekenhuizen die eerder gezamenlijk onder de naam Santiz opereerden, gaan zelfstandig verder. Bij zowel het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem als het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk is het bestuur en het interne toezicht voldoende ingevuld, laat de inspectie weten.