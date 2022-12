IGJ beëindigt verscherpt toezicht Felay Thuiszorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Felay Thuiszorg beëindigd . De thuiszorgaanbieder heeft de zorg die zij bieden in Maassluis en omstreken het afgelopen halfjaar voldoende verbeterd.

Op 25 april stelde de inspectie Felay Thuiszorg onder verscherpt toezicht. De thuiszorgaanbieder schoot tekort op onder meer de deskundigheid van de zorgverleners, het bijhouden van de zorgplannen en het veilig geven van medicatie. Ook had de bestuurder onvoldoende zicht op de verbeteringen die nodig waren.

Doorgevoerde verbeteringen

De inspectie ziet dat Felay Thuiszorg verbeteringen doorvoert. “De cliënten kunnen nu rekenen op goede en veilige zorg”, aldus de IGJ. Er zijn voldoende deskundige zorgverleners en de cliëntdossiers zijn actueel. De bestuurder bewaakt de kwaliteit en veiligheid van de zorg, en verbetert die waar nodig. De wijkverpleegkundige heeft hier ook een grote rol in. “De bestuurder moet kritisch blijven kijken of de taken van de wijkverpleegkundige niet te veel worden”, waarschuwt de inspectie.

De inspectie heeft er vertrouwen in dat Felay Thuiszorg de kwaliteit en veiligheid van de zorg bewaakt en waar nodig verbetert. Daarom heeft de inspectie het verscherpt toezicht beëindigd. De inspectie blijft Felay Thuiszorg volgen binnen het reguliere toezicht.