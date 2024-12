IGJ blijft Zuyderland steunen in afschalen acute zorg Heerlen, protest houdt aan

De Inspectie voor de Volksgezondheid en Jeugd (IGJ) blijft het Zuyderland steunen in haar besluit om de acute zorg in 2030 te concentreren in Geleen. Ondertussen blijven allianties en gemeenten zich verzetten tegen de plannen. Ze proberen de uitvoering te vertragen.

Drie allianties met daarin acht gemeenten uit Parkstad/Heuvelland, veel huisartsen in die regio en oud-specialisten van Zuyderland hebben de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de IGJ onlangs opgeroepen de dialoog over het plan te heropenen. Maar de IGJ, die haar eerdere steun voor Zuyderland en CZ herhaalt, vindt dat zo’n overleg “afbreuk zou doen aan de zorgvuldigheid van het proces en de verantwoordelijkheid van de betrokkenzorgaanbieders en zorgverzekeraars”. Dat schrijft de IGJ in een recente brief, meldt De Limburger.

Schaarste SEH-personeel

Het Zuyderland ziekenhuis wil de hoogcomplexe acute zorg vanaf 2030 concentreren in Geleen. Belangrijkste argument is de schaarste aan SEH-personeel. Volgens bestuurder David Jongen is er onvoldoende SEH-personeel om twee volwaardige SEH’s 24/7 zo dicht bij elkaar open te houden. Concentratie in Geleen, waar het moderne voormalige Orbis ziekenhuis is gebouwd, is goedkoper dan concentratie in de locatie Heerlen, waar een nieuwe locatie zal verschijnen. Inmiddels is de uitgebreide spoedeisende hulp in Geleen sinds 1 oktober gesloten en tijdelijk in Heerlen geconcentreerd. In 2030 wordt dat dus omgedraaid, meldt l1nieuws.

Protest in Heerlen

Het verzet tegen en de onvrede over de ziekenhuisplannen blijven groot. De Ziekenhuisalliantie organiseerde op 9 december een protestbijeenkomst. De landelijke fractievoorzitters Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) en Jimmy Dijk (SP) en de Maastrichtse CDA-fractievoorzitter Gabriëlle Heinen steunen de alliantie bij hun strategie om het publieke debat zo lang mogelijk te rekken.

Minister Agema en boe-geroep

Op de protestbijeenkomst, met vijfhonderd bezoekers en de Heerlense SP-wethouder Arlette Vrusch als mede-presentator, moet PVV-leider Geert Wilders het ontgelden. De PVV-leider sprak in juli nog over “behoud van een volwaardig ziekenhuis in Heerlen”. Maar ‘zijn’ minister Fleur Agema van VWS, die twee werkbezoeken bracht aan Zuyderland om uitleg te krijgen, kan inmiddels leven met het toekomstbesluit van de ziekenhuisdirectie. Boe-geroep in de zaal, aldus l1nieuws. In februari en maart komen er nieuwe protestacties.