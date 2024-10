Specialisten Zuyderland steunen besluit over SEH in petitie

De medisch specialisten van Zuyderland MC zijn een petitie begonnen om de raad van bestuur te steunen in haar besluit de SEH op de locatie Heerlen per 2030 af te schalen. De handtekeningen worden donderdag aan leden van de Tweede Kamer overhandigd, kort voor het debat met VWS-minister Fleur Agema over het volledige behoud van deze SEH.

David Jongen, bestuursvoorzitter Zuyderland, ontvangt VWS-minister Fleur Agema. Foto: Communicatie & Marketing Zuyderland

“Het is belangrijk om samen met alle partijen in de regio de volgende stap te kunnen zetten om de zorg en gezondheid in Zuid-Limburg te borgen en versterken”, luidt de oproep van het msb (medisch specialistisch bedrijf) van Zuyderland MC.

De petitie is ondertekend door Leonne Prompers (voorzitter medisch stafbestuur), Cyril Schuijren (voorzitter verpleegkundig stafbestuur), Yvonne Bozuwa (voorzitter OR Zuyderland MC), Loes Sieben (voorzitter cliëntenraad) en Jerney Groenendal (voorzitter vakgroep verpleegkundig specialisten & physician Assistants). Tot nu toe (maandag 23 september 16 uur) hebben 2400 mensen de petitie ondertekend.

Trots op plan

De initiatiefnemers laten de Tweede Kamer weten dat “wij als zorgprofessionals garant staan voor goede zorg. Juist om deze goede zorg aan alle patiënten in Zuid-Limburg te kunnen blijven bieden, zijn investeringen en keuzes nodig. Het plan dat er ligt, helpt om hier een antwoord op te geven. We zijn trots op dit plan en hoe dit samen met partners in de regio is vormgegeven.”

De specialisten wijzen erop dat er in Heerlen per 2030 spoedzorg 24/7 beschikbaar blijft. “Alle inwoners uit de hele regio kunnen ook na 2030 voor 85 procent van alle zorgvragen terecht op de dichtstbijzijnde locatie, dus ook op de locatie Heerlen. Dat is nu ruim 90 procent. Bovendien komt er in onze sterk vergrijzende regio een speciale acute opvang voor ouderen op de locatie Heerlen en een Sociaal Hospitaal.”

“In complex (acute) situaties willen wij een team bieden dat topkwaliteit biedt. DAT maakt het verschil voor de patiënt, niet de schijnveiligheid van de SEH om de hoek. Met de plannen voldoen wij ruimschoots aan alle eisen, inclusief de aanrijtijden van de ambulancezorg. Ook IGJ staat achter de plannen en kwalificeert ze als veilig.”

