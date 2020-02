IGJ: Dood meisje in Maasstad Ziekenhuis was niet te voorkomen

De dood van het 8-jarige meisje dat maart vorig jaar door haar vader werd neergestoken, was niet te voorkomen. Dat concluderen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid in een dinsdag gepubliceerd rapport. Het meisje werd door haar vader in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam neergestoken.