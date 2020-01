IGJ: drie kleine instellingen gehandicaptenzorg scoren onvoldoende

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is tevreden over de zorg die kleinschalige instellingen voor gehandicapten bieden. De meerderheid werd positief beoordeeld, drie van de zesentwintig onderzochte instellingen scoren dermate slecht dat ze een aanwijzing kregen of onder verscherpt toezicht zijn geplaatst.

Persoonsgerichte aanpak

Tussen begin 2018 en medio 2019 bezocht de inspectie steekproefsgewijs 26 kleinere instellingen, waar meestal maximaal tien personen wonen of zorg krijgen. De persoonsgerichte aanpak scoort over het algemeen goed in de instellingen, ook de medicatieveiligheid komt prima uit de bus.

Deskundigheid wisselt

De deskundigheid van de zorgverleners verschilt per instelling, signaleert het IGJ. Het voornaamste verbeterpunt bij de instellingen zit in het thema ‘sturen op kwaliteit en veiligheid’. Met name het melden en analyseren van incidenten en de kennis van wet- en regelgeving zijn aandachtspunten.

Drie maatregelen

In de meeste gevallen heeft de inspectie er voldoende vertrouwen in dat de instellingen zelf verbeteringen doorvoeren. In drie gevallen legde het IGJ een maatregel op. Vinden & Binden in Best en De Lentebloem in Woerden kregen een aanwijzing, terwijl Nostram in Wageningen onder verscherpt toezicht is geplaatst. Vinden & Binden heeft vervolgens zelf besloten de locatie te sluiten, De Lentebloem heeft inmiddels naar tevredenheid van de inspectie verbeteringen doorgevoerd.