IGJ gaat extra controleren op langdurige zorg thuis

Niet alle aanbieders van wijkverpleging voldoen aan de voorwaarden om langdurige zorg thuis te bieden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat hier daarom in 2023 extra op letten. Ook blijft de IGJ in gesprek met het zorgveld over personeelstekorten en hoe zorgaanbieders passende zorg kunnen bieden.

Een voorwaarde waar vaak door kleinere aanbieders niet aan wordt voldaan is bijvoorbeeld 24-uurs zorg dichtbij de cliënt. Hierdoor kunnen cliënten niet rekenen op zorg op ongeplande momenten. Dat blijkt uit het ‘beeld van de wijkverpleging 2022’.

Risico’s voor cliënt

Het aantal ouderen dat langdurige zorg thuis ontvangt neemt toe. Steeds meer zorgaanbieders bieden daarom langdurige zorg thuis. Naast de 24-uurszorg zijn regelmatig multidisciplinair overleg en samenwerking tussen zorgprofessionals huisarts en specialist ouderengeneeskunde voorwaarden voor goede Wlz-zorg thuis.

Als dit niet lukt, geeft dit risico’s voor de cliënt en naasten. Een risico is bijvoorbeeld overbelasting van de mantelzorgers. En door achteruitgang bij een kwetsbare cliënt met dementie en overbelasting van het netwerk is de kans op een crisisopname in een verpleeghuis groter. Een ander risico is dat cliënten thuis niet de medische zorg krijgen die zij nodig hebben door dat de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde niet genoeg betrokken zijn.

De inspectie ziet dat er aanbieders zijn die deze voorwaarden niet op orde hebben en gaat daar dan ook meer op letten.

Afwijken van normen bij personeelstekort

Zorgaanbieders in de wijkverpleging hebben te maken met een groeiend personeelstekort. De inspectie ziet dat vooral grotere zorgaanbieders werken aan oplossingen om zorg te blijven bieden die passend is.

Als het niet lukt om de zorg binnen de veldnormen te organiseren, dan mag een zorgaanbieder daarvan afwijken. Om de zorg veilig en verantwoord te houden moet deze keuze wel worden onderbouwd. De inspectie geeft zorgaanbieders ruimte en vertrouwen en roept organisaties op om de ruimte die er is te pakken en de zorg op nieuwe manieren te organiseren.

Meer maatregelen bij kleine zorgaanbieders

De inspectie bezocht 200 organisaties in de wijkverpleging. Ook bekeek de inspectie 168 meldingen: van organisaties zelf, van zorgmedewerkers en van cliënten of hun omgeving. De inspectie maakt zich zorgen over een deel van de kleine zorgaanbieders (met minder dan 50 cliënten in de wijkverpleging) in de wijkverpleging. Bij achttien organisaties legde de inspectie een maatregel op. Dat verschilde van verscherpt toezicht tot een aanwijzing om de zorg te verbeteren of zelfs (voorlopig) te stoppen. In zeventien van de achttien gevallen ging het om kleine zorgbedrijven. Daarvan waren er zes nog maar net (één of twee jaar geleden) begonnen.

Verder blijkt dat de beveiliging van e-health ver onder de maat is.