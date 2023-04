IGJ: beveiliging e-health in wijkverpleging ver onder de maat

Zo kon geen van de bezochte wijkverpleging-aanbieders aantonen te voldoen aan de wettelijke norm voor informatiebeveiliging, de NEN 7510. Ook een onafhankelijke beoordeling van het managementsysteem voor informatiebeveiliging ontbrak bij alle aanbieders.

Wetgeving in aantocht

De IGJ stelt dat informatiebeveiliging een groot aandachtspunt moet worden. ‘Het kennisniveau en de urgentie op dit thema moeten omhoog. Want geen van de wijkverplegingszorgaanbieders voldeed aan de wettelijke norm.’ Nieuwe wetgeving is in aantocht. De IGJ verwacht daarom dat zorgaanbieders hier in 2023 werk van maken.

Weinig deskundigheid in huis

Gebrek aan kennis is vooral voor kleinere zorgorganisaties in de wijkverpleging het probleem. Dat komt omdat ze weinig deskundige mensen in huis hebben omdat ze de overhead klein willen houden. Ook zijn ze vaak niet aangesloten bij een netwerk om mee te liften op de ontwikkelingen bij grote zorgaanbieders.

Ad hoc invoering

Een ander aandachtspunt is de invoering van e-health. De ingebruikname van e-health is vrijwel altijd een ad hoc proces, stelt de IGJ en volgt geen vaste aanpak. Bovendien ontbreekt vaak een analyse van risico’s, bijvoorbeeld voor cliënten.

Tijdelijke subsidies

Uit het onderzoek van de IGJ blijkt ook dat de implementatie van nieuwe digitale middelen aanbieders afhankelijk zijn van tijdelijke subsidies, bijvoorbeeld de SET-regeling. Daardoor is er niet altijd zicht op structurele financiering van de technologie. De zorgorganisaties denken hier wel degelijk over na en weten dat ze van nuttige innovaties afzien of er weer mee moeten stoppen.

Kleine en grote aanbieders onderzocht

Tussen juni 2021 en maart 2023 bezocht de IGJ tien zorgaanbieders in de wijkverpleging. Dit waren kleine aanbieders (50 tot 250 cliënten) en grote regionale aanbieders (meer dan 1000 cliënten). Voorbeelden van veelgebruikte e-health toepassingen in de wijkverpleging zijn: het ecd, een cliëntenportaal, de medicijndispenser en de digitale toedieningsregistratie.

De IGJ gaat ook extra controleren op langdurige zorg thuis.