IGJ geeft Thuiszorg Olympia aanwijzing

De inspectie constateert dat Thuiszorg Olympia grotendeels niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. Thuiszorg Olympia schiet tekort op onder meer ‘veilige zorg’, ‘cliënt centraal’, ‘integrale zorg’, ‘professionele autonomie van de wijkverpleegkundige’ en ‘sturen op kwaliteit en goed bestuur’. Ook is er geen verantwoorde omgang met medicatie. Dit kan ertoe leiden dat er een onmiddellijk en hoog risico is voor de veiligheid van cliënten.

Overdragen

Om die reden legt de inspectie een aanwijzing op. In de aanwijzing staat onder meer dat Thuiszorg Olympia direct een deel van de cliënten moet overdragen aan een andere zorgaanbieder. Dat betreft de personen met de indicatie verpleging en/of bij wie voorbehouden handelingen moeten worden uitgevoerd. Voorbehouden handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen bevoegde zorgverleners mogen uitvoeren, zoals injecteren. Pas als de inspectie vaststelt dat er voldoende maatregelen op dit gebied zijn genomen mag Thuiszorg Olympia weer cliënten aannemen die deze zorg nodig hebben.

Veilige zorg

De aanwijzing valt uiteen in twee onderdelen. Thuiszorg Olympia moet uiterlijk op 19 januari 2020 voldoen aan het thema ‘veilige zorg’. Dit betekent dat wijkverpleging bekwaam en bevoegd moet zijn om voorbehouden handelingen te verrichten. Hier hoort een verantwoorde omgang met medicatie ook bij. Op uiterlijk 19 april moet Thuiszorg Olympia de tekortkomingen op de andere thema’s hebben verholpen. Als Thuiszorg Olympia niet aan de aanwijzingen voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.