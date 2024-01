IGJ geeft Zeker met Zorg een aanwijzing

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Zeker met Zorg een aanwijzing gegeven. De inspectie maakt zich onder meer zorgen over de personeelsbezetting van de vvt-aanbieder uit Helmond.

De IGJ bezocht Zeker met Zorg in november na een eerder bezoek in januari 2023. De inspectie heeft zorgen over de personeelsbezetting. “Er zijn onvoldoende zorgverleners om cliënten de noodzakelijke zorg te leveren”, aldus de toezichthouder. Daarnaast kan Zeker met Zorg niet aantonen dat zorgverleners die voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoeren, daarvoor voldoende geschoold zijn. “Ook worden medicijnen niet op de juiste wijze gegeven.”

Aanwijzing

Door de ernst van de tekortkomingen legt de inspectie een aanwijzing op. De vvt-aanbieder moet binnen drie maanden aan de normen uit die aanwijzing voldoen.