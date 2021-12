IGJ geeft zorgaanbieders meer tijd voor onderzoek na melding

Het gaat om meldingen van calamiteiten in de zorg die leiden tot ernstige gezondheidsschade of zelfs overlijden. Ook geweld in de zorgrelatie tussen zorgverleners en patiënten of cliënten of het ontslag van een zorgverlener vanwege disfunctioneren valt hieronder.

Pandemie

Door aanbieders meer tijd te geven, probeert de inspectie instellingen die het al zwaar genoeg hebben vanwege de pandemie, te verlichten. Over onderzoek na meldingen van vóór 1 november kunnen zorgaanbieders contact opnemen met de IGJ. Of rechtstreeks met de betrokken inspecteur als die al bij de zorgaanbieder bekend is.