IGJ: geen chloroquine voorschrijven voor preventie tegen corona

Over chloroquine als middel tegen corona is het nodige te doen in de media, onder meer door opmerkingen van de Amerikaanse president Trum die het medicijn zeer veelbelovend noemde. De IGJ benadrukt dat er nog geen preventieve medicijnen of vaccins tegen het coronavirus zijn. Ook voor chloroquine is “volstrekt onbewezen dat het enige preventieve werking heeft tegen het coronavirus”. Bovendien is chloroquine geen geneesmiddel om lichtvaardig mee om te gaan: het is zeer toxisch bij overdosering.

Beschikbaar houden

Het voorschrijven en verstrekken van chloroquine bij een patiënt vanwege besmetting met het coronavirus is alleen aangewezen als dat in lijn is met de richtlijnen van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB). Wat de IGJ betreft is er ook een andere reden voor “rationeel gebruik”. Daarmee blijft het middel beschikbaar voor patiënten die daar echt baat bij kunnen hebben, zoals reumapatiënten