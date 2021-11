IGJ: gemeenten dreigen lijkschouwers tekort te komen

Gemeenten dreigen lijkschouwers tekort te komen, waarschuwt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). “Veel forensisch artsen gaan binnenkort met pensioen, terwijl er veel te weinig nieuwe worden opgeleid”, aldus de organisatie. In veel regio’s is de situatie volgens haar nu al nijpend.

Ook is er sprake van veel werkdruk. Om het probleem op te lossen, moet eerst een grondige blik worden geworpen op opleiding, financiering, werving en registratie van forensisch artsen voor gemeentelijke lijkschouw, stelt de inspectie. “Er zijn initiatieven om de opleiding tot forensisch arts langer te maken. De gevolgen zijn niet duidelijk, maar het maakt zo’n opleiding minder aantrekkelijk”, zegt de IGJ. Ze zou ook graag meer aandacht zien voor lijkschouw in de studie geneeskunde aan universiteiten en in bij- en nascholing.

Forensisch artsen

Forensisch artsen doen 10.000 tot 12.000 lijkschouwen per jaar. Daartoe wordt besloten bij een niet-natuurlijke dood of wanneer die wordt vermoed. Daarvan is sprake bij bijvoorbeeld alcohol- of drugsmisbruik, een verkeersongeval, zelfdoding en na een misdrijf. Ook zijn er ongeveer 7000 lijkschouwen per jaar na euthanasie, om te controleren of de juiste procedures zijn gevolgd. (ANP)