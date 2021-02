IGJ heft verscherpt toezicht op Achterhoekse ziekenhuizen op

De inspectie plaatste de twee ziekenuizen vorig jaar onder verscherpt toezicht. Door een conflict over een voorgenomen fusie was er grote bestuurlijke onrust was ontstaan, waardoor volgens de inspectie de bestuurbaarheid in het gedrang dreigde te komen. Na het mislukken van de fusie staan beide ziekenhuizen sinds 1 januari weer op eigen benen, met ieder eigen bestuursorganen, zoals een raad van bestuur, raad van toezicht en cliëntenraad.

Vertrouwen

Half december heeft de inspecteur een laatste bezoek gebracht aan het SKB. Naast de bestuurlijke situatie had de inspecteur ook aandacht voor de wijze waarop de acute zorg in het SKB georganiseerd is. “Hij heeft aangegeven dat hij hierover zeer tevreden is en dat helder is waar welke patiënt het beste terecht kan”, aldus SKB-directeur Marja Weijers in De Gelderlander. “Tevens heeft de inspecteur kennisgemaakt met de nieuwe raad van toezicht. Dit alles geeft voldoende vertrouwen voor de toekomst en is aanleiding om het toezicht per direct stop te zetten.”

Kwaliteit van zorg

“Er wordt na de defusie met vertrouwen gekeken naar de toekomst”, zegt Slingeland-directeur Jeltje Schraverus in dezelfde krant. “Het is prettig dat ook de Inspectie nu constateert dat de voorwaarden voor goed bestuur binnen het Slingeland Ziekenhuis weer hersteld zijn. Wij hebben verder altijd benadrukt dat de kwaliteit van zorg binnen het Slingeland Ziekenhuis nooit in het geding is geweest.”