IGJ: Huisartsen Centric Health nemen telefoon niet op

Centric Health heeft volgens de IGJ niet geborgd dat na een melding van een spoedgeval de huisarts binnen vijftien minuten bij de patiënt kan zijn. Het is tijdens praktijkuren niet mogelijk om telefonisch contact op de te nemen met de praktijk, ook niet voor spoedgevallen.

Geen waarneming

Daarnaast is de praktijk volgens de IGJ niet aangesloten bij een HAGRO en is er geen andere vorm van waarneming geregeld voor spoedgevallen bij afwezigheid van een huisarts. Daarmee voldoet Centric Health niet aan de richtlijnen over bereikbaarheid en beschikbaarheid van de LHV.

Geen informatie bij spoed

Verder heeft de inspectie geconstateerd dat patiënten door Centric Health Zuid-Holland niet worden geïnformeerd over waar zij terecht kunnen met spoedklachten tijdens praktijkuren op de dagen dat de praktijk gesloten was. Patiënten krijgen via een bandje te horen dat zij voor spoedklachten na 17.00 uur contact konden opnemen met de huisartsenpost in Delft. Maar dat mag helemaal niet.

Andere praktijken

De inspectie maakt zich ook zorgen over de borging van de spoedzorg in de andere praktijken van Centric Health Zuid-Holland. Ook omdat Centric Health dat zelf ook doet.

Last onder dwangsom

Centric Health moet binnen een week de bereikbaarheid en de beschikbaar verbeteren van de IGJ. Ook moet Centric Health maandelijks voorgangsrapportages inleveren voor alle locaties. Als dat niet gebeurt kan de IGJ een last onder dwangsom opleggen.

Commerciële zorgaanbieders

Eerder liet de IGJ al weten dat er veel klachten waren binnengekomen over Centric Health. Daarom besloot de inspectie een onderzoek te starten naar deze en ook andere commerciële zorgaanbieders.

Centric Health heeft twaalf praktijken en zo’n honderdduizend patiënten.