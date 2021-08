IGJ in actie tegen onjuiste informatie over corona door artsen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stuurde de afgelopen maanden vijftig keer een corrigerende brief naar artsen die onjuiste informatie gaven over het coronavirus aan hun patiënten of via sociale media.

Sinds maart 2020 kreeg de inspectie ruim tweehonderd meldingen over onjuiste informatie door artsen. Al die meldingen zijn bekeken. Als er aanleiding was, ondernam de inspectie actie. Ook schreef de inspectie zo’n tien keer dat een sanctie kan volgen als de arts zou doorgaan met het verspreiden van dergelijke onjuiste informatie. Tuchtrecht is dan een mogelijkheid. Het ging daarbij onder andere om het betwisten van algemeen aanvaarde wetenschappelijke informatie, medicijnen propageren die afwijken van de professionele standaard of het actief ontraden van vaccinaties.

Boete

In één geval heeft de inspectie een arts al een boete van 3.000 euro gegeven. Die boete ging over het voorschrijven van medicijnen die niet tegen corona bedoeld zijn. Verder heeft de inspectie artsen aangesproken op het afgeven van ongeldige medische verklaringen over het niet kunnen dragen van mondmaskers.

Informatie

Vrijheid van meningsuiting is belangrijk voor de IGJ. Maar de inspectie verwacht wel dat artsen en zorgverleners zich houden aan de algemene aanvaarde normen en standpunten die binnen hun beroepsgroep zijn vastgelegd. Dit geldt ook in hun communicatie naar patiënten. De informatie moet controleerbaar zijn. IGJ: Het geven van evident onjuiste informatie of zelfs het verspreiden van complottheorieën past daar zeker niet bij.”

BIG-registratie schrappen

De tuchtrechter kan een BIG-geregistreerde zorgverlener een maatregel opleggen. Denk aan een waarschuwing, een berisping, een schorsing of zelfs het schrappen uit het BIG-register. De inspectie kan een zorgverlener echter niet ‘uit het vak’ zetten.