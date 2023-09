IGJ: ‘Jeugdzorg laat soms taken liggen’

De jeugdgezondheidszorg kan belangrijke basistaken wel uitvoeren, maar kan niet alles. De regionale organisaties zijn sterk afhankelijk van het geld dat gemeenten ervoor uittrekken. “Er blijven soms taken liggen”, aldus de IGJ.

Dat blijkt uit een inventarisatie die de inspectie woensdag heeft gepresenteerd. IGJ ziet dat soms taken blijven liggen in de geboortezorg, zorg aan asielkinderen en bij het signaleren van huiselijk geweld waar kinderen het slachtoffer van zijn. De jeugdgezondheidszorg kan de eigen regionale organisaties ook nog verbeteren.

IGJ heeft de inventarisatie gedaan bij de regionale organisaties in de jeugdgezondheidszorg. Dat zijn GGD’en, de Centra voor Jeugd en Gezin en andere zorgaanbieders. De inspectie komt tot een aantal ‘verbeterpunten’. Zo zouden individuele jgz-organisaties soms beter kunnen handelen en werken vanuit de behoeften van jeugdigen en ouders en hen een stem geven in de inrichting en doorontwikkeling van de jeugdgezondheidszorg.

Gemeenschappelijke visie

Gemeenten zouden ook vaker moeten komen tot een gemeenschappelijke visie en actieplan op actuele maatschappelijke thema’s zoals de veiligheid in gezinnen, kwetsbare zwangeren, mentaal welbevinden van jongeren, overgewicht bij kinderen, jgz aan asielkinderen, leefstijl en preventie.

IGJ adviseert te blijven werken aan de aansluiting en samenwerking met partners in het sociaal- en het veiligheidsdomein en zorgen voor vaste contactpersonen voor en bij de gemeenten. Verder raadt de inspectie branche-, kennis- en belangenorganisaties onder meer aan om een concreet (regionaal) meerjarenplan op te stellen “waarin duidelijk de meerwaarde, de rol en kerntaken van de jgz tot uitdrukking komen.”

Verder zou de sector meer inzichtelijk moeten maken welke financiering passend is bij de gevraagde kwaliteit van de jgz, beoogde doelen en regionale gezondheidsverschillen. “Betrek zorgverzekeraars hierbij en ga hierover met gemeenten in gesprek. Denk hierbij niet alleen aan taken (waaronder regie), maar ook aan randvoorwaarden (ict, opleiding) en specifieke omstandigheden (jgz aan asielkinderen).”