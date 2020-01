IGJ: kleine instellingen gehandicaptenzorg doen het goed

Persoonlijke aandacht

De zorgverleners kennen de cliënten goed. Ze spelen in op hun wensen en behoeften en er is veel persoonlijke aandacht. Doorgaans is er een stabiel en deskundig team van zorgverleners, vindt de inspectie.

Kwaliteit

“De meeste instellingen werken ook systematisch aan de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Het toedienen van medicijnen is over het algemeen veilig georganiseerd. Op onderdelen zijn er wel verbeteringen nodig”, aldus de IGJ: “De instellingen willen daar ook aan werken.”

Steekproef

De IGJ heeft een steekproef gehouden bij 26 kleine instellingen voor gehandicaptenzorg. Zij geven zorg aan (meestal) maximaal tien mensen met een verstandelijke beperking die er wonen of logeren, of ambulante zorg of dagbesteding krijgen. De zorg verschilt sterk, van eenvoudig tot complex.

Persoonsgericht

De inspectie kwam zonder aankondiging bij de instellingen op bezoek. De inspecteurs keken naar vier aspecten: hoe persoonsgericht is de zorg, de zorgverleners (aantal en deskundigheid), kwaliteit en veiligheid en medicatie.

Bij drie van de 26 instellingen was de kwaliteit van de zorg ondermaats en had de inspectie te weinig vertrouwen in verbetering. Daar heeft ze maatregelen genomen (verscherpt toezicht of een aanwijzing).

Verbeterpunten

Wel vindt de inspectie in zijn algemeenheid dat er verbeterpunten zijn. Ze noemt: aandacht voor eigen regie door cliënten tegenover strikte (huis)regels, het systematisch registreren van risico’s en het goed vastleggen van informatie over cliënten in dossiers. Bovendien zouden er meer deskundigen in sommige gevallen kunnen worden ingezet bij complexe zorg.