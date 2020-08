IGJ komt met meldpunt voor misbruik corona app

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat een meldpunt openen waar misbruik van de app CoronaMelder gemeld kan worden. Dat laat minister De Jonge weten aan de Tweede Kamer. Deze week zou de app landelijk in gebruik worden genomen, maar dat is voorlopig uitgesteld.

Onder misbruik van de app valt bijvoorbeeld als burgers onder druk gezet of gedwongen worden de app te installeren of de inhoud ervan te openbaren. Bij een melding zal er onderzoek worden gedaan en indien nodig worden ingegrepen, belooft De Jonge. De minister wil de aanpak van dergelijk misbruik regelen in de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19.

De invoer van deze spoedwet is nog een obstakel voor het landelijk invoeren van CoronaMelder. Dat zou deze week gebeuren, maar loopt – niet voor het eerst – vertraging op. Afgezien van juridische vertraging zijn er ook technische problemen. Zo krijgen sommige gebruikers niet automatisch een seintje als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. Ze zien deze melding pas als ze de app openen.

Valse meldingen via de app vallen niet onder het misbruik dat bij het IGJ-meldpunt thuis hoort. Dat is ondervangen doordat gebruikers een unieke sleutelcode moeten doorgeven aan de GGD. In geval van een positieve coronatest, gebruikt de GGD die code om de app-gebruiker in staat te stellen alarm te slaan. Iedereen die de app gebruikt en een kwartier in de nabijheid van een besmet persoon is geweest, krijgt vervolgens een melding.