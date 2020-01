IGJ: kwaliteit zorg in gevangenissen niet optimaal

Knelpunten

De inspectie signaleert enkele knelpunten in de zorg voor cliënten van deze instellingen. Zo is de overdracht van het zorgdossier als iemand zijn straf heeft uitgezeten of behandeling is afgerond niet altijd optimaal.

Wachten

Het aantal plaatsen in de vier penitentiair psychiatrische centra (PPC) is uitgebreid, maar blijft beperkt. Daardoor moeten gedetineerden die psychische zorg nodig hebben, soms in een gewone penitentiaire inrichting wachten tot er plek is in een PPC.

Medicatieveiligheid

Een ander punt dat de IGJ noemt is dat alle instellingen weliswaar aandacht voor medicatieveiligheid hebben, maar dat dit “een kwetsbaar proces” blijft. De inspectie adviseert hiervoor een eenduidig auditsysteem te ontwikkelen.

Informatie-uitwisseling blijft een kwetsbaar punt. Personeel is door de invoering van de AVG soms te voorzichtig in het uitwisselen van gegevens, meent de inspectie. Die adviseert een factsheet op te stellen over wat er wel en niet mag.

Niet kiezen

De IGJ vindt dat de medische zorg in een justitiële inrichting dezelfde kwaliteit moet hebben als zorg buiten die instelling. Probleem is dat iemand in een gevangenis of tbs-kliniek niet zelf kan kiezen voor een arts of behandelaar. Daarom is de controle van de inspectie op de zorg aan mensen in justitiële inrichtingen zo belangrijk, schrijft de IGJ.