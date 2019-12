IGJ legt Eindhovens gezondheidscentrum financiële sanctie op

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Gezondheidscentrum De Oude Toren een last onder dwangsom opgelegd. Gezondheidscentrum De Oude Toren voldoet niet aan een eerder opgelegde aanwijzing. De last onder dwangsom bedraagt 1000 euro per week, met een maximum van 10.000 euro.

Gezondheidscentrum De Oude Toren is een huisartsenpraktijk in Eindhoven. De IGJ ziet risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg, omdat de continuïteit van zorg in de avond, nacht en weekenden niet geregeld en niet vastgelegd is.

Ondanks meerdere aanwijzingen trad de praktijkhouder niet op tegen de tekortkomingen. Daarom legde de inspectie een aanwijzing op. De Oude Toren moest binnen zes weken de zorg in de avond-, nacht- en weekenduren hebben geregeld volgens de geldende regels en richtlijnen.

Nu dat niet is gebeurd, legt de inspectie nu een last onder dwangsom op. Als Gezondheidscentrum De Oude Toren binnen twee weken na het opleggen van de dwangsom alsnog aan de aanwijzing voldoet, wordt de dwangsom niet geïnd.

Reactie

In een reactie laat het gezondheidscentrum “de noodzaak van de gevraagde maatregelen volledig te onderschrijven”. Toch is het gezondheidscentrum “van mening dat een en ander momenteel al goed geregeld is”. Ook de patiëntenzorg is naar de mening van het gezondheidscentrum tot op heden nimmer in het geding geweest.