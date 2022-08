IGJ-leidraad continuïteit zorg stelt samenwerking centraal en patiënt voorop

Als de continuïteit van zorg in de knel komt – bijvoorbeeld bij faillissementen – moet het belang van cliënten of patiënten voorop staan. Dat gaat boven zakelijke belangen. Daarvoor is een goede structuur nodig van verschillende zorgaanbieders in een regio, samen met zorgverzekeraars en gemeenten. Eerder stelde de NZa handvaten op voor zorgverzekeraars en zorgkantoren hoe om te gaan met de zorgplicht. Nu heeft ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) uiteengezet wat zij verwacht van zorgaanbieders als het gaat om continuïteit van zorg.

Half augustus heeft minister Ernst Kuipers de Leidraad continuïteit zorg en jeugdhulp naar de Tweede Kamer gestuurd. Het stuk van de IGJ richt zich op drie situaties waarbij risico’s kunnen ontstaan, soms versterkt, soms veroorzaakt door personeelstekort of krapte op de arbeidsmarkt. Dat zijn 1. bij dreigende sluiting, een faillissement of het afstoten van zorgtaken, 2. bij wachtlijsten en 3. bij stokkende samenwerking binnen ketens of netwerken van zorgverleners. Kernwoorden bij die knelpunten zijn ‘warme overdracht van zorgverlening’. De vraag is alleen hoe dit vorm te geven. De leidraad geeft tips en adviezen om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen, maar biedt geen allesomvattend stappenplan. “Wat er precies nodig is, hangt altijd af van de specifieke context of de specifieke behoefte van een patiënt of cliënt.”

Eerder dit jaar heeft VWS wel een stroomschema gemaakt voor de waarborging van de continuïteit voor de acute zorg, naar aanleiding van de AMvB over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van die zorg. Daarin staat stap-voor-stap het besluitvormingsproces met andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten beschreven, maar dat is niet mogelijk voor alle zorg en jeugdhulp, aldus de IGJ.

Samenwerkingsstructuur

Samenwerking is cruciaal binnen de leidraad en organisaties moeten daarvoor tijd en middelen beschikbaar stellen. De inspectie hamert telkens op een integraal behandelplan en goede uitwisseling van informatie. Dat begint met een goede analyse van het eigen cliëntenbestand en het eigen zorgaanbod. Ook een gedegen risico-inventarisatie opstellen en die bespreken met alle betrokken zorgaanbieders en zorginkopers is essentieel. Voorwaarden voor een gezonde samenwerkingsstructuur zijn in de ogen van de IGJ onder andere: een heldere verantwoordelijkheidsverdeling, eenduidige communicatie en altijd afstemming met patiënten of vertegenwoordigers, lokaal bestuur en burgers. Als het gaat om wachtlijsten is transparantie over de duur van intake, diagnose en behandeling vereist – maar bijvoorbeeld ook het vastleggen wie verantwoordelijk is voor de patiënt of cliënt en wie (regiebehandelaar of hoofdbehandelaar) het aanspreekpunt is in de tijd tussen intake en behandeling.

Netwerkzorg

Weten waar verantwoordelijkheden liggen is minstens zo belangrijk bij keten- of netwerkzorg en zeker als de samenwerking dreigt te stokken. “Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt wie de rol van regie- of hoofdbehandelaar toekomt en wat die rol behelst”, aldus de inspectie. “Welke taken hebben welke zorgverleners in het bepalen van het (medische) beleid? En wie neemt/nemen uiteindelijk besluiten? Ook de afstemming tussen regie- of hoofdbehandelaar en de andere behandelaars is daarnaast van belang, evenals de afstemming met andere betrokkenen binnen het netwerk. Zorgverleners moeten zich ondersteund voelen om hier goed uitvoering aan te kunnen geven, met voldoende tijd en mandaat in de praktijk.”

Als het gaat om zorgketens of netwerken kijkt de IGJ met name naar twee thema’s. Het eerste is ‘de patiënt centraal’. Krijgt die goede en begrijpelijke info? Hebben zorgverleners een visie op herstel? Heeft de patiënt zelf regie over de zorg? Het tweede thema is integrale zorg. Daarbij gaat het om informatie-uitwisseling, alternatieven bij lange wachttijden, maar bijvoorbeeld ook om aandacht voor naasten van een patiënt.