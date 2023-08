IGJ onderzoekt het overlijden van de cliënt van Kemnade Werkenrode

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat onderzoek doen naar het overlijden van de 60-jarige cliënt van locatie Kemnade Werkenrode. De man werd op zondag 13 augustus dood in zijn kamer aangetroffen. Voorafgaand aan zijn overlijden deed zich een conflict voor, waarbij medewerkers moesten ingrijpen. De politie concludeerde dat er geen sprake was van een misdrijf.

Het onderzoek van de IGJ richt zich op wat we kunnen leren om de kwaliteit van zorg aan onze cliënten te verbeteren, meldt Pluryn. De zorginstelling had zelf ook een onafhankelijke onderzoekscommissie klaarstaan, maar volgt de beslissing van het IGJ. Het is gebruikelijk dat IGJ zelf onderzoek doet wanneer er sprake is van een overlijden tijdens, dan wel direct na, toepassing van onvrijwillige zorg.



Het overlijden van de cliënt heeft veel losgemaakt bij medewerkers en medebewoners, meldt Pluryn, Afgelopen week was er een mooie herdenkingsbijeenkomst op het terrein. De uitvaart hield de familie kleine kring.