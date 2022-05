IGJ: Philips moet beter communiceren met apneu-patiënten

Philips is bij het vervangen van zijn apneu-apparaten te langzaam. De fabrikant schiet “substantieel en structureel” tekort bij de terugroepactie, zegt de IGJ tegen Nieuwsuur. Patiënten, behandelaars en andere betrokkenen moeten beter worden geïnformeerd, meent de inspectie.

De IGJ schrijft dat ze Philips “voortdurend en steeds scherper” heeft aangesproken op een betere communicatie. Veel patiënten weten niet wanneer hun apparaat wordt vervangen. Philips zegt dat ongeveer 70 procent van de Nederlandse gebruikers nog niet is geholpen.

Het bedrijf heeft vaker de deadline voor vervanging opgeschoven. De laatste schatting van Philips is dat 90 procent van mensen wereldwijd nog dit jaar een nieuw of gerepareerd apparaat krijgen.

Excuses Philips

Medisch directeur Jan Kimpen van Philips laat aan Nieuwsuur weten:”Ik wil benadrukken dat ik de onrust van patiënten heel erg goed begrijp. We bieden hiervoor ook te allen tijde onze excuses aan. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we zowel aan de kant van de versnelling van de productie van de apparaten als op het gebied van de informatiestroom naar de patiënten door de complexiteit en door de grote aantallen een stroeve start hebben gekend. De informatiestroom proberen we elke dag te verbeteren.”