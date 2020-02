IGJ plaatst Zorggroep Apeldoorn onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Zorggroep Apeldoorn en omstreken onder verscherpt toezicht gesteld. De kwaliteit van zorg en de interne borging daarvan is onvoldoende, ondanks eerdere inspectiebezoeken.

Zorggroep Apeldoorn biedt ouderenzorg op verschillende locaties in Apeldoorn en omgeving. De inspectie bracht in september 2019 onverwachte inspectiebezoeken aan drie locaties van Zorggroep Apeldoorn. De inspectie stelde toen vast dat de kwaliteit van zorg niet was verbeterd na een eerdere waarschuwing.

Onvoldoende aansturing

Volgens de inspectie is er structureel onvoldoende centrale aansturing om de tekortkomingen te verhelpen. Ook zijn er veel wisselingen geweest in het management. Een systematische bewaking, beheersing en verbetering van zorg is uitgebleven. Hierdoor staat de cliënt niet altijd centraal en ervaren zorgverleners een hoge werkdruk.

Het verscherpt toezicht duurt negen maanden. Zorggroep Apeldoorn krijgt tot en met 28 oktober 2020 de tijd de tekortkomingen te herstellen en te voldoen aan de normen.