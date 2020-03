IGJ schaalt toezicht ’s Heeren Loo regio Zeeland terug

’s Heeren Loo ziet in de stap een beloning voor het harde werken van de afgelopen anderhalf jaar. “De afgelopen maanden hebben medewerkers en teams hard gewerkt om de kwaliteit van zorg binnen ’s Heeren Loo regio Zeeland te verbeteren”, aldus de aanbieder van gehandicaptenzorg in een reactie. “Met de overgang naar regulier toezicht wil de IGJ aangeven dat ze vertrouwen hebben in de manier waarop de organisatie de problemen aanpakt. De IGJ zag en ziet ook dat medewerkers vanuit hun hart zorgen voor de cliënten en dat er hard gewerkt wordt aan scholing en deskundigheidsbevordering.”

Volgens ’s Heeren Loo is er geen reden om achterover te leunen. “Dat de IGJ geen intensief toezicht meer gaat uitoefenen, betekent niet dat we klaar zijn”, aldus ’s Heeren Loo. “Er is nog steeds veel te verbeteren, dit weet en ziet de IGJ ook. We gaan dan ook door met het uitvoeren van het plan van aanpak dat in 2019 is opgesteld.”

In 2018 constateerde de IGJ dat de cliënten in ’s Heeren Loo regio Zeeland, toen nog opererend als Arduin, risico’s liepen. ’s Heeren Loo besloot later dat jaar om Arduin over te nemen ten einde de gehandicaptenzorg in Zeeland overeind te houden.