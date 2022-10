IGJ sluit zich aan bij NZa: ‘realistische verwachtingen’ nodig

Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vraagt het ministerie van VWS om te onderschrijven dat de personeelstekorten gevolgen hebben voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg. Beleid is nodig om tot keuzes te komen over welke zorg en welke kwaliteitsnorm prioriteit heeft.

De IGJ sluit zich hiermee aan bij de NZa. Zij hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar ministers Kuipers en Helder.

Dagelijks signalen

De IGJ zegt dagelijks signalen en meldingen te ontvangen van zowel zorgaanbieders als burgers. Zorgaanbieders vragen de IGJ expliciet om te gedogen dat zij niet aan de kwaliteitsnormen voldoen. De IGJ benadrukt dat zij in dergelijke situaties rekening houdt met de omstandigheden. Tijdens de covid-crisis heeft de IGJ in een publicatie toegelicht hoe zij in een situatie van overmacht oordeelt en wat hierbij voor de inspectie belangrijk is.

Helder

“We vragen VWS ook om helder te zijn en het streven naar optimale kwaliteit van zorg te plaatsen naast wat mogelijk is”, aldus de IGJ in de brief. “Dit om de zorgprofessionals te steunen bij moeilijke keuzes die zij moeten maken wanneer zij niet iedere patiënt de optimale of zelfs noodzakelijke zorg kunnen geven. Het is ook nodig om burgers voor te lichten over de situatie en om naar zorgprofessionals de waardering expliciet uit te spreken.”