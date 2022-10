NZa: VWS moet erkennen dat kwaliteit zorg lijdt onder krapte

Shot of a waiting room in medical clinic full of patients, in background female doctor is talking to a young men, senior doctor is walking by. Usage: Real-online-workflow (2020) Usage: Online (20200227) Usage: Online (20220331) *** Local Caption *** © vm / Getty Images / iStock

Nu ontstaan door de onduidelijkheid verschillen tussen de regio’s, vertelt NZa-beleidsmedewerker Thijs Vietje in gesprek met Zorgvisie. “Doordat er nog geen beleid is, krijg je willekeur. Elke professional gaat het dan op zijn eigen manier doen. Dit levert zorgprofessionals veel stress op. Die willen zo goed mogelijk zorg leveren.”

Communicatie naar burger

“Daarnaast is aandacht nodig voor goede communicatie richting burger en patiënt/cliënt, zodat iedereen weet wat hij of zij mag verwachten”, aldus de NZa in de Stand van de Zorg 2022. De toezichthouder ziet de toegankelijkheid van de zorg steeds verder verslechteren. Het aantal zorgwekkende gesprekken tijdens werkbezoeken neemt toe en zorgaanbieders luiden herhaaldelijk de noodklok.

Toegang flink onder druk

De toezichthouder verwijst naar meerdere momenten waarop de toegang tot de zorg in sommige regio’s flink onder druk kwam. Zo ontstond een flink tekort aan klinisch specialistische ggz in Amsterdam toen meerdere regiebehandelaren plotseling gelijktijdig hun arbeidsovereenkomst opzeiden. “Dit laat zien hoe kwetsbaar het evenwicht is en hoe snel een situatie van plotselinge schaarste kan ontstaan.”

Harde tweedeling

De toezichthouder ziet dat de zorg afstevent op een harde tweedeling, ook tussen regio’s. ‘Aan de ene kant staan dan de mensen voor wie de zorg nog steeds beschikbaar is, omdat zij de weg kennen en over voldoende middelen beschikken. Aan de andere kant de mensen die niet over voldoende middelen beschikken en de weg niet kennen.’ Daarom moet ook nu werk worden gemaakt van passende zorg die bijdraagt aan het functioneren van mensen en niet alleen de ziekte centraal stelt.

Als onderdeel hiervan pleit de NZa voor langjarige contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Ongecontracteerde zorg geeft niet genoeg garantie voor goede en verantwoorde zorg. “De kwaliteit van zorg is nu niet transparant en daarin moet verandering komen.”

Lees op Zorgvisie: Marian Kaljouw: ‘Kom nou eens met zo’n regioplan’