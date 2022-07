IGJ stelt Home4Kids onder verscherpt toezicht

Dat meldt de IGJ op 25 juli. De inspectie heeft er op dit moment te weinig vertrouwen in dat Home4Kids noodzakelijke verbeteringen zal aanbrengen in de organisatie en kwaliteit van de jeugdhulp. Het verscherpt toezicht duurt zes maanden. Uiterlijk 14 januari moet Home4Kids voldoen aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp.

Jippie-koorden

Naar aanleiding van een melding heeft de IGJ meerdere bezoeken gebracht aan de organisatie in Dronten die dagopvang biedt aan kinderen van 4 tot en met 18 jaar met psychische, gedrags- of ontwikkelingsproblematiek. Uit de rapportages bleek dat er nauwelijks buitenruimte was om te spelen, de binnenruimtes niet goed waren ingericht, geen goede dossiervorming was en kinderen tegen de regels werden beroofd van hun vrijheden. Ze werden onder meer vastgebonden met riempjes of zogenaamde ‘Jippie-koorden’ en regelmatig werd de deur van buitenaf op slot gedraaid.