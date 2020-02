IGJ: strenge regels voor plaatsing bekkenbodemmatjes

Voorzorg

Met de strenge regels voor medisch-wetenschappelijk onderzoek die voortaan ten grondslag moeten liggen voor plaatsing, wil de inspectie meer voorzorgsmaatregelen nemen om de patiënt te beschermen.

Hevige klachten

Transvaginale bekkenbodemmatjes zijn implantaten van een kunststof die via de vagina worden geplaatst. Het materiaal, ook wel mesh genoemd, is een laatste redmiddel voor vrouwen met een terugkerende bekkenbodemverzakking. Veel vrouwen hebben na plaatsing hevige klachten gekregen.

Risico’s

Het RIVM onderzoekt op verzoek van de inspectie negen verschillende bekkenbodemmatjes. Voor patiënten die een via de vagina geplaatst bekkenbodemmatje hebben, betekent dit niet dat ze onveilig zijn, laat de IGJ weten: “Wel dat er te weinig bekend is over de risico’s van deze matjes. De inspectie wil dan ook dat er extra voorzichtig wordt omgegaan met het toepassen van deze matjes.”

De inspectie heeft haar standpunt gemeld bij de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. De NVOG heeft de IGJ een plan van aanpak overhandigd. De inspectie zegt dat ze er vertrouwen in heeft dat de beroepsgroep dit op deze manier ten uitvoer zal brengen en zal hierop toezien.