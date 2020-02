IGJ tikt failliet Roebia Zorg op de vingers

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Stichting Roebia Zorg een aanwijzing gegeven. De kwaliteit van zorg bij Roebia Zorg, een thuiszorgorganisatie die op meerdere plekken in Nederland actief is, schiet ernstig tekort. Er zijn ernstige risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Roebia Zorg levert zorg aan huis onder meer via Stichting Namaste Foundation in Zoetermeer en Alles in 1 Zorg in Lelystad. Daarbij fungeert Roebia Zorg als hoofdaannemer en de andere twee zorgaanbieders als onderaannemers. Beide onderaannemers van Roebia Zorg beschikken niet over gekwalificeerd en vakbekwaam personeel. Ook is de medicatieveiligheid niet op orde. Bovendien is er bij beide onderaannemers geen wijkverpleegkundige beschikbaar om indicaties en her-indicaties uit te voeren.

Onderaannemers

Roebia Zorg heeft het samenwerkingscontract met beide onderaannemers plotseling beëindigd. Daarbij heeft Roebia Zorg de verantwoordelijkheid voor de cliënten bij de twee onderaannemers gelegd. Dit terwijl de kwaliteit van zorg bij deze onderaannemers niet op orde is. De inspectie stelt dan ook vast dat er geen sprake is van een zorgvuldige overdracht van cliënten door Roebia Zorg.

Faillissement

Om een einde te maken aan deze onwenselijke situatie, geeft de inspectie een aanwijzing. De IGJ vermeldt daarbij dat Roebia Zorg gedurende het toezichttraject faillissement heeft aangevraagd. De curator is nu namens Roebia Zorg verantwoordelijk voor het naleven van de aanwijzing.

Overdracht

Roebia zorg moet uiterlijk dinsdag 11 februari 2020 alle cliënten, inclusief hun dossiers, die zorg krijgen via Namaste Foundation in Zoetermeer en Alles in 1 Zorg overdragen aan een andere zorgaanbieder. Verder mag Roebia Zorg geen nieuwe cliënten aannemen die via deze twee onderaannemers zorg ontvangen. Roebia Zorg mag pas weer zorg aanbieden via Namaste Foundation en Alles in 1 Zorg als zij volgens de inspectie voldoen aan de normen voor goede en veilige zorg.