IGJ tikt zorgmanege op de vingers

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Zorgmanege HartenHoeve in West Betuwe een aanwijzing opgelegd. HartenHoeve voldoet niet aan de eisen van verantwoorde jeugdhulp en goede zorg. De zorgmanege heeft onder meer te weinig deskundig personeel in dienst.

Zorgmanege HartenHoeve heeft acht locaties in de gemeenten West Betuwe en Buren. De organisatie biedt hulp aan 75 cliënten, zowel jeugd als volwassenen, met en zonder een verstandelijke beperking. Ongeveer dertig cliënten wonen bij de instelling.

Toetsen

De inspectie heeft in 2019 samen met de Wmo-toezichthouder van de GGD Gelderland-Zuid twee toetsen uitgevoerd. In februari 2019 voldeed HartenHoeve niet aan zes van de zeven beoordeelde normen. Bij de her-controle in oktober waren er nog steeds twee van de zeven kwaliteitseisen waar niet aan werd voldaan.

Deskundigheid

Volgens het inspectierapport moet HartenHoeve voor het verlenen van goede zorg meer voldoende geschoold personeel aannemen. Deze deskundigheid moet beter zijn afgestemd op de hulp- en zorgvragen van de aanwezige cliënten. Daarnaast moeten de zorgverleners de beslissingen over hun cliënten beter onderbouwen. Ook moeten conflicten in de groep beter geëvalueerd worden om zo herhaling te voorkomen.

Omdat de IGJ geen vertrouwen heeft dat de problemen op korte termijn worden opgelost, heeft de inspectie HartenHoeve een aanwijzing opgelegd. HartenHoeve krijgt tot en met 20 april de tijd om verbetermaatregelen door te voeren. Als ze niet aan deze aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.