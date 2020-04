IGJ verlengt verscherpt toezicht op Malderburch

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht bij Stichting Malderburch met zes maanden verlengd. Volgens de inspectie is de situatie wel verbeterd, maar voldoet de Malderburch nog niet aan alle normen. Ook is het verbetertempo onvoldoende.

Malderburch is een zorgorganisatie in de gemeente Heumen (Gelderland). De inspectie plaatste de hoofdlocatie Malderburch in Malden, die verpleeghuiszorg biedt, in augustus 2019 voor zes maanden onder verscherpt toezicht.

De inspectie ziet nu nog altijd tekortkomingen op punten als methodisch werken, systematisch bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid als ook de medicatieveiligheid.

Hoewel Malderburch vooruitgang boekt, zijn de verbeteringen nog onvoldoende afgerond. De inspectie verlengt daarom het verscherpt toezicht met zes maanden. Bij het beoordelen van de verbeterresultaten houdt de inspectie rekening met de eventuele invloed van het coronavirus op de zorgverlening van de instelling. De inspectie kan als dat nodig is verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.